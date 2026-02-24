Достижения.рф

Российскую актрису избили в пабе двое мужчин

Актрису из «Морских дьяволов» Кулишенко избили двое мужчин в пабе Петербурга
Фото: iStock/Dzurag

Актриса Кристина Кулишенко стала жертвой нападения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.



По предварительным данным, все произошло вечером 23 февраля в одном из городских пабов. В избиении участвовали двое мужчин. Точные причины и обстоятельства конфликта пока выясняются.

Известно, что 36-летняя артистка снималась в десятках фильмах и сериалах. Среди них — «Онегин», «Морские дьяволы», «Лихач-4», «Зять» и другие проекты.

Лидия Пономарева

