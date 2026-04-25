Бездомный за один вечер украл телефон, угнал машину и сбил полицейского
Суд в Александрове приговорил 28-летнего бездомного к 3,5 годам колонии общего режима за серию преступлений, совершенных в один вечер. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Владимирской области.
По версии следствия, 16 декабря 2025 года мужчина сначала похитил смартфон из магазина электроники, а затем угнал автомобиль, припаркованный у магазина автозапчастей. Ему удалось легко проникнуть в салон, поскольку владелец не заглушил двигатель и не запер двери.
Через час сотрудники ГАИ обнаружили угнанную машину на обочине за городом. Внутри сидел сам злоумышленник. При попытке задержания он тронулся с места и несколько метров протащил инспектора, державшегося за руль и дверь.
Подсудимый признал вину в краже и угоне, а также заявил, что не собирался применять насилие, опасное для жизни.
