На пляже в Туапсе пьяный мужчина напал на волонтеров, приняв их за шпионов
В Туапсе пьяный мужчина напал на волонтеров, которые спасали испачканных нефтепродуктами животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел 25 апреля на Приморском пляже. Добровольцы прибыли на место, чтобы забрать пострадавших от мазута животных, когда к ним подошел нетрезвый незнакомец и по непонятной причине принял их за «шпионов».
В ходе конфликта неадекват набросился на одну из девушек, оставив ей ссадины. Активисты не стали ждать полицию, так как их машина заполнилась гуманитарным грузом, который требовалось срочно доставить в пункт очистки собак от нефти и мазута.
