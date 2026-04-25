Северянин поджег кафе по указке мошенников
Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в умышленном поджоге кафе в Северной столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Новосибирску.
Инцидент произошел 14 августа 2025 года. В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании в заведении общепита на Чугунной улице. Прибывшие на место правоохранители обнаружили полностью выгоревшее помещение. Владелец кафе написал заявление о поджоге.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали в Новосибирске по месту жительства, после чего доставили в Санкт-Петербург. Как выяснило следствие, мужчина согласился на поджог ради заработка, выполняя заказ дистанционных мошенников. Завершив преступление, он вернулся в свой город.
Возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
