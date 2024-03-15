Безглазого мертвеца по грудь в сугробе обнаружили под Москвой

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Под Москвой водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанный в снег труп. Как сообщает источник РЕН ТВ, тело мужчины нашли в сугробе около трассы в Талдоме вечером 13 марта.
«43-летний водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», – сообщил собеседник агентства.Водитель обратил внимание, что у тела сложены руки и прижаты к груди. Мужчина не стал приближаться к страшной находке и сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Причины и обстоятельства гибели выясняются.
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Алина Юрчак