Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

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Симоновский суд Москвы оштрафовал местную жительницу за прикрепленную на сумке незабудку в цветах флага Украины. Протокол был составлен за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости.
На станции метро «Шаболовская» в Москве Z-патриот заметил женщину с сине-жёлтой незабудкой на сумочке. Мужчина принял цветок за «наглядную агитацию» и решил жаловаться сотрудникам правоохранительных органов. Москвичку задержали и составили административный протокол о «дискредитации вооруженных сил Российской Федерации».
Во время процесса в Симоновском суде Москвы судья пришёл к выводу, что женщина испытывает «явное негативное отношение» к СВО. И это отношение через незабудку «распространялось на пассажиров Московского метрополитена». Кроме того, в суде подтвердили, что сине-желтое сочетание цветов на вышитом украшении является «наглядной агитацией» за поддержку Украины.
Москвичка не согласилась с предъявленными ей обвинениями, пояснив, что давно носит украшение в виде цветка, его для женщины смастерила дочь. Однако на решение суда это не повлияло. Подсудимой выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.
В настоящее время в России существует ряд брендов, торговых марок и даже сетей супермаркетов в сине-желтых цветах. Один из примеров — сеть продовольственных супермаркетов «Лента», здания которых также могут быть признаны «наглядной агитацией», но пока подобных прецедентов не зафиксировано. Кроме того, в России работают сеть супермаркетов Metro Cash & Carry, имеющих оформление в подобных цветах, а также сеть АЗС «ТРАССА», заправочные станции которой заметны издалека по их яркому сине-желтому оформлению.
Ранее РИА Новости сообщили, что в Большой российской энциклопедии указано, что «незабудки обычно голубые или синие с жёлтым глазком, реже белые, розоватые или красные».
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Во время процесса в Симоновском суде Москвы судья пришёл к выводу, что женщина испытывает «явное негативное отношение» к СВО. И это отношение через незабудку «распространялось на пассажиров Московского метрополитена». Кроме того, в суде подтвердили, что сине-желтое сочетание цветов на вышитом украшении является «наглядной агитацией» за поддержку Украины.
В настоящее время в России существует ряд брендов, торговых марок и даже сетей супермаркетов в сине-желтых цветах. Один из примеров — сеть продовольственных супермаркетов «Лента», здания которых также могут быть признаны «наглядной агитацией», но пока подобных прецедентов не зафиксировано. Кроме того, в России работают сеть супермаркетов Metro Cash & Carry, имеющих оформление в подобных цветах, а также сеть АЗС «ТРАССА», заправочные станции которой заметны издалека по их яркому сине-желтому оформлению.
Ранее РИА Новости сообщили, что в Большой российской энциклопедии указано, что «незабудки обычно голубые или синие с жёлтым глазком, реже белые, розоватые или красные».
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Мария Федоровцева