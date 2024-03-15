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Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки

Суд оштрафовал жительницу Москвы за вышитую незабудку в цветах флага Украины
15 марта 2024, 14:11
Фото: iStock/Olga Drach

Фото: iStock/Olga Drach

Симоновский суд Москвы оштрафовал местную жительницу за прикрепленную на сумке незабудку в цветах флага Украины. Протокол был составлен за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости.
На станции метро «Шаболовская» в Москве Z-патриот заметил женщину с сине-жёлтой незабудкой на сумочке. Мужчина принял цветок за «наглядную агитацию» и решил жаловаться сотрудникам правоохранительных органов. Москвичку задержали и составили административный протокол о «дискредитации вооруженных сил Российской Федерации».

Во время процесса в Симоновском суде Москвы судья пришёл к выводу, что женщина испытывает «явное негативное отношение» к СВО. И это отношение через незабудку «распространялось на пассажиров Московского метрополитена». Кроме того, в суде подтвердили, что сине-желтое сочетание цветов на вышитом украшении является «наглядной агитацией» за поддержку Украины.


Москвичка не согласилась с предъявленными ей обвинениями, пояснив, что давно носит украшение в виде цветка, его для женщины смастерила дочь. Однако на решение суда это не повлияло. Подсудимой выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время в России существует ряд брендов, торговых марок и даже сетей супермаркетов в сине-желтых цветах. Один из примеров — сеть продовольственных супермаркетов «Лента», здания которых также могут быть признаны «наглядной агитацией», но пока подобных прецедентов не зафиксировано. Кроме того, в России работают сеть супермаркетов Metro Cash & Carry, имеющих оформление в подобных цветах, а также сеть АЗС «ТРАССА», заправочные станции которой заметны издалека по их яркому сине-желтому оформлению.

Ранее РИА Новости сообщили, что в Большой российской энциклопедии указано, что «незабудки обычно голубые или синие с жёлтым глазком, реже белые, розоватые или красные».

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#суд
#украшения
#цветы
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В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями
15 марта 2024, 13:58

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на избирательном участке в районе Алтфьево. На опубликованных кадрах видно, как девушка бросает свой бюллетень в урну, после чего выливает в неё зелёнку из бутылки.

Девушку задержали на месте и отвезли на допрос в отделение полиции. В отношении правонарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В Следственном комитете подчеркнули, что девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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#голосование
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#правонарушения
#москва
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В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин
Bild: В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки
15 марта 2024, 13:51

Фото: iStock/Reinhard Krull

В Германии полицейские нашли живой пятинедельную дочь убитой 27-летней украинки. Такую информацию приводит Bild.
Согласно сообщению, малышка была у двух мужчин. Их сразу задержали по подозрению в убийстве беженки с Украины. Других подробностей пока не приводится. Однако уточняется, что 51-летняя мать убитой до сих пор не найдена.

Напомним, накануне стало известно, что в Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой пропали без вести. Украинка проживала в лагере для беженцев. Тело девушки обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти. При этом 51-летняя мать убитой и ее пятинедельная дочка пропали без вести.

При этом мать погибшей девушки является основным свидетелем. Всего над делом работает порядка 60 немецких правоохранителей.

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#германия
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Участник теробороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области
Гладков: Участник теробороны погиб при обстреле города Грайворона
15 марта 2024, 13:19

Фото: iStock/inga

Участник территориальной самообороны погиб при обстреле ВСУ города Грайворона Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников – неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что утром 15 марта погибший заступил на дежурство из-за сложной обстановки в регионе. В момент обстрела города мужчина был на улице и был ранен. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Гладков также рассказал, что в результате обстрела повреждено дорожное полотно в центре города. Также повреждения получили соседние здания торговых площадей, семь частных домов, два гаража и два легковых автомобиля.

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#telegram
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Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях
15 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Гражданка РФ в Белгородской области планировала совершить диверсию на железнодорожных путях по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в УФСБ по региону.
Женщина сотрудничала с украинскими спецслужбами и приобрела по их заданию взрывное устройство. Планировалось, что она заложит его на железнодорожные пути на одном из стратегически важных транспортных объектов в Белгородской области, но правоохранительные органы РФ смогли вовремя воспрепятствовать совершению преступления.

«Гражданка России задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта региона», — сообщили в УФСБ.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее Минобороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских спецслужб прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток (с 12 по 14 марта).

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#белгородская область
#россия
#вс рф
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В Петербурге пенсионерку дважды переехали на дороге
В Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге
15 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехала машина. Об этом сообщает «Фонтанке».
Инцидент произошёл в Выборгском районе города. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, и её сбила машина. От удара пенсионерку отбросило на встречную полосу, где на неё наехал другой автомобиль. А затем в него сзади врезалась ещё одна машина.

На место быстро прибыла скорая помощь. Врачам не удалось спасти женщину.

Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

В настоящее время движение на Кантемировской улице, где произошла трагедия, сильно затруднено в обе стороны.

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#дтп
#скорая помощь
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В Самаре 18-летняя девушка скончалась после ужина роллами в ресторане
15 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Самаре восемнадцатилетняя девушка умерла после ужина роллами в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в начале марта девушка вместе со знакомым посетила ресторан «Фуджи». Молодые люди заказали несколько видов роллов. После ужина пара отправились на прогулку, однако девушке резко стало плохо.

У нее появились боли в животе и начались проблемы с дыханием. Пострадавшую без сознания госпитализировали.

Девушка скончалась от остановки сердца. Сотрудники правоохранительных органов опросили работников ресторана и отца погибшей. Он рассказал, что у девушки с раннего возраста была аллергия на рыбу.

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Военный хирург извлек из щеки раненого бойца ВС РФ предмет, похожий на боеприпас
15 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/Andy___Gin

Военный хирург Сергей Кучиц извлек из щеки раненого российского бойца предмет, похожий на самодельный боеприпас. Об этом рассказал журналист Дмитрий Зименкин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что рентген не смог точно определить происхождение инородного предмета в щеке военнослужащего. При этом было видно, что он имеет цилиндрическую форму. В момент операции показался край цилиндра, с деталью, похожей на нажимной капсуль-детонатор.

Как рассказал журналист, в этот момент военный хирург Сергей Кучиц скомандовал всем покинуть операционную и продолжил работать. Он был одет в бронежилет, тактические очки и каску. Оперировал с одной лишь мыслью: «С Божьей помощью не взорвется».

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#рентген
#очки
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Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове
15 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/conejota

Авария произошла в ночь на 15 марта на Новоладожском шоссе. Двадцатилетний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил покатать друзей на своём ВАЗ 2114, об этом сообщает издание «Фонтанка».
По данным следствия, вместе с водителем в автомобиле находилось еще четыре человека. Подъезжая к улице Вали Голубевой, юный лихач не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.

«В результате ДТП 21-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, еще одна пассажирка — 17-летняя девушка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована», — сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия было выявлено 0,826 млг/л алкоголя. Кроме того, оказалось, что у инициатора идеи покататься вовсе не имеется водительских прав. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД»), нарушителя отправили в изолятор временного содержания.

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#санкт-петербург
#ленинградская область
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На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»
15 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/Akintevs

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на УФСБ региона.
Отмечается, что 58-летнего Игоря Н., охранника ТЦ «Горизонт», задержали 14 марта. В его доме был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны.

По словам задержанного, он на регулярной основе передавал информацию о предприятиях ОПК в различных мессенджерах. Как сообщает Telegram-канал Baza, против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями.

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