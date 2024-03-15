Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

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Гражданка РФ в Белгородской области планировала совершить диверсию на железнодорожных путях по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в УФСБ по региону.
Женщина сотрудничала с украинскими спецслужбами и приобрела по их заданию взрывное устройство. Планировалось, что она заложит его на железнодорожные пути на одном из стратегически важных транспортных объектов в Белгородской области, но правоохранительные органы РФ смогли вовремя воспрепятствовать совершению преступления.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Ранее Минобороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских спецслужб прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток (с 12 по 14 марта).
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«Гражданка России задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта региона», — сообщили в УФСБ.
Ранее Минобороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских спецслужб прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток (с 12 по 14 марта).
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Мария Федоровцева