Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на УФСБ региона.