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Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях

15 марта 2024, 12:34
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Гражданка РФ в Белгородской области планировала совершить диверсию на железнодорожных путях по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в УФСБ по региону.
Женщина сотрудничала с украинскими спецслужбами и приобрела по их заданию взрывное устройство. Планировалось, что она заложит его на железнодорожные пути на одном из стратегически важных транспортных объектов в Белгородской области, но правоохранительные органы РФ смогли вовремя воспрепятствовать совершению преступления.

«Гражданка России задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта региона», — сообщили в УФСБ.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее Минобороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских спецслужб прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток (с 12 по 14 марта).

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#белгородская область
#россия
#вс рф
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Участник теробороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области
Гладков: Участник теробороны погиб при обстреле города Грайворона
15 марта 2024, 13:19

Фото: iStock/inga

Участник территориальной самообороны погиб при обстреле ВСУ города Грайворона Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников – неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что утром 15 марта погибший заступил на дежурство из-за сложной обстановки в регионе. В момент обстрела города мужчина был на улице и был ранен. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Гладков также рассказал, что в результате обстрела повреждено дорожное полотно в центре города. Также повреждения получили соседние здания торговых площадей, семь частных домов, два гаража и два легковых автомобиля.

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#погибший
#безопасность
#мужчина
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В Петербурге пенсионерку дважды переехали на дороге
В Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге
15 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехала машина. Об этом сообщает «Фонтанке».
Инцидент произошёл в Выборгском районе города. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, и её сбила машина. От удара пенсионерку отбросило на встречную полосу, где на неё наехал другой автомобиль. А затем в него сзади врезалась ещё одна машина.

На место быстро прибыла скорая помощь. Врачам не удалось спасти женщину.

Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

В настоящее время движение на Кантемировской улице, где произошла трагедия, сильно затруднено в обе стороны.

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#санкт-петербург
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#пенсионерка
#смерть
#дтп
#скорая помощь
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В Самаре 18-летняя девушка скончалась после ужина роллами в ресторане
15 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Самаре восемнадцатилетняя девушка умерла после ужина роллами в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в начале марта девушка вместе со знакомым посетила ресторан «Фуджи». Молодые люди заказали несколько видов роллов. После ужина пара отправились на прогулку, однако девушке резко стало плохо.

У нее появились боли в животе и начались проблемы с дыханием. Пострадавшую без сознания госпитализировали.

Девушка скончалась от остановки сердца. Сотрудники правоохранительных органов опросили работников ресторана и отца погибшей. Он рассказал, что у девушки с раннего возраста была аллергия на рыбу.

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Военный хирург извлек из щеки раненого бойца ВС РФ предмет, похожий на боеприпас
15 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/Andy___Gin

Военный хирург Сергей Кучиц извлек из щеки раненого российского бойца предмет, похожий на самодельный боеприпас. Об этом рассказал журналист Дмитрий Зименкин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что рентген не смог точно определить происхождение инородного предмета в щеке военнослужащего. При этом было видно, что он имеет цилиндрическую форму. В момент операции показался край цилиндра, с деталью, похожей на нажимной капсуль-детонатор.

Как рассказал журналист, в этот момент военный хирург Сергей Кучиц скомандовал всем покинуть операционную и продолжил работать. Он был одет в бронежилет, тактические очки и каску. Оперировал с одной лишь мыслью: «С Божьей помощью не взорвется».

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#журналист
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#рентген
#очки
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Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове
15 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/conejota

Авария произошла в ночь на 15 марта на Новоладожском шоссе. Двадцатилетний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил покатать друзей на своём ВАЗ 2114, об этом сообщает издание «Фонтанка».
По данным следствия, вместе с водителем в автомобиле находилось еще четыре человека. Подъезжая к улице Вали Голубевой, юный лихач не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.

«В результате ДТП 21-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, еще одна пассажирка — 17-летняя девушка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована», — сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия было выявлено 0,826 млг/л алкоголя. Кроме того, оказалось, что у инициатора идеи покататься вовсе не имеется водительских прав. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД»), нарушителя отправили в изолятор временного содержания.

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#дтп
#санкт-петербург
#ленинградская область
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На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»
15 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/Akintevs

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на УФСБ региона.
Отмечается, что 58-летнего Игоря Н., охранника ТЦ «Горизонт», задержали 14 марта. В его доме был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны.

По словам задержанного, он на регулярной основе передавал информацию о предприятиях ОПК в различных мессенджерах. Как сообщает Telegram-канал Baza, против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями.

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#фсб
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SHOT: ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова
15 марта 2024, 10:28

Фото: iStock/claudiodivizia

ФНС заблокировала счета предприятия по доставке еды «Здрасьте, приехали!», которое принадлежит Харламову. В ближайшее время бизнес может быть ликвидирован, пишет Telegram-канал SHOT.
Российский юморист, телеведущий Гарик Харламов открыл компанию по доставке еды и напитков в мае 2022 года. Руководителем сделал свою сводную сестру, 24-летнюю Алину Маланию.

По информации Федеральной налоговой службы, на требование ведомства предоставить бухгалтерскую отчётность компании за 2023 год, никаких документов предоставлено не было. Из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета предприятия. Пользователи в сети предположили, что Харламов больше делал акцент на «очную» продажу своей ​продукции.

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#налоги
#фнс
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Подмосковных пенсионеров предупредили об орудующих в регионе лжеврачах
15 марта 2024, 10:21

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Мошенническую схему с использованием темы медицинской помощи начали использовать злоумышленники в Московской области. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Обман происходит следующим образом: пенсионеру звонит человек, который представляется работником поликлиники, и рассказывает, что последние анализы абонента выявили наличие серьёзной болезни. При этом есть некая спецпрограмма, попав в которую, можно получить лечение. Но количество мест в программе ограничено и участие платное, поэтому надо срочно перевести деньги», — говорится в сообщении.
Иногда мошенники уверяют, что лечение вне программы обойдётся пациенту в десятки раз дороже, чем запрошенные ими суммы, либо что другого лечения вообще не существует.
Людям, которым поступают подобные звонки, необходимо проявлять бдительность и проверять всю информацию. Если кто-то говорит, что звонит из поликлиники, следует самостоятельно связаться с медучреждением. Тогда обман вскроется, а вы сохраните деньги и нервы.

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#гурб
#мошенничество
#пенсионеры
#медицина
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ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
15 марта 2024, 10:13

Фото: iStock/irene_rebrova

В Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Об этом сообщили в ФСБ России.
Согласно информации следствия, злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций. Преступник совершал пропагандистские действия и отправлял отчеты о проделанной работе.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящее время украинский агент по решению суда заключен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ивановской области, которого подозревают в финансировании террористов. В отношении задержанного мужчины 1993 года рождения возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене.

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