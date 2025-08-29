«Бежал к маме»: девятилетнего мальчика задавили насмерть на пешеходном переходе

29 августа 2025, 14:54

Под Екатеринбургом девятилетнего мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе

Фото: iStock/eugenesergeev

Водитель тяжелого внедорожника насмерть сбил школьника на пешеходном переходе в Свердловской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.