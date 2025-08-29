«Бежал к маме»: девятилетнего мальчика задавили насмерть на пешеходном переходе
Водитель тяжелого внедорожника насмерть сбил школьника на пешеходном переходе в Свердловской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла вечером четверга, 28 августа, в городе Верхняя Салда. В тот день девятилетний мальчик перебегал нерегулируемый пешеходный переход и попал под колеса «СсангЙонг». Подъезжавший к «зебре» 66-летний мужчина за рулем иномарки не успел среагировать. Маленький пешеход скончался на месте до приезда скорой.
Отмечается, что погибший ребенок возвращался домой с прогулки, на противоположенной стороне дороги его ждала мама. Задавивший его автомобилист имеет стаж 47 лет.
По данным телеграм-канала «112», в том районе, где случилась авария, действует ограничение скорости 20 км/ч.
