Массовое ДТП на Кубани: подробности
Пять машин столкнулись в четверг на федеральной трассе Р‑217 «Кавказ» в Успенском районе Краснодарского края; в результате аварии один человек погиб, ещё двое госпитализированы, сообщила пресс‑служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в 14:20 мск водитель Fuso не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автомобили Jaguar, MAN, «Газель» и КамАЗ. Водитель Fuso скончался на месте, водитель и пассажир Jaguar с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее также поступала информация о другом инциденте в Петербурге: в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как автобус отъезжает от остановки, из задних дверей выпадает женщина — часть её одежды или нога застревает в щели закрывающихся дверей, и водитель, не заметив пассажирку, проезжает с ней около сотни метров, таща по асфальту.
О происшествии писал Telegram-канал «Mash на Мойке».
