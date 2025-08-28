Массовое ДТП на Кубани: подробности

28 августа 2025, 22:18

Массовое ДТП на Кубани унесло жизнь одного человека

Фото: istockphoto/z1b

Пять машин столкнулись в четверг на федеральной трассе Р‑217 «Кавказ» в Успенском районе Краснодарского края; в результате аварии один человек погиб, ещё двое госпитализированы, сообщила пресс‑служба ГУ МВД по региону.