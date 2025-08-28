В Приангарье пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками

28 августа 2025, 17:18

Фото: iStock/Anton Novikov

В Иркутской области пять человек погибли в аварии с двумя иномарками. Об этом сообщает региональное МВД.





ДТП случилось в Усольском районе на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Авария произошла после столкновения Toyota Camry, которая выехала на встречную полосу, с Mitsubishi Eclipse.





«В результате лобового столкновения на месте аварии погиб водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолье-Сибирское скончался водитель второй иномарки», — передает ведомство.