В Приангарье пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками
В Иркутской области пять человек погибли в аварии с двумя иномарками. Об этом сообщает региональное МВД.
ДТП случилось в Усольском районе на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Авария произошла после столкновения Toyota Camry, которая выехала на встречную полосу, с Mitsubishi Eclipse.
«В результате лобового столкновения на месте аварии погиб водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолье-Сибирское скончался водитель второй иномарки», — передает ведомство.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственная группа.