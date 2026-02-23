«Бежать быстрее!»: В Волгограде девушка распорола лицо гвоздём на хоррор-квесте
Жительница Волгограда получила глубокую рану лица во время хоррор-квеста «Судная ночь» — девушка поскользнулась и упала на гвоздь. Подробности сообщает издание V1.
Инцидент произошёл 14 февраля на улице Социалистической. Установлено, что квест проходил в полной темноте. Актёры во время игры приказывали участникам бежать быстрее.
«Мы побежали. Там скользкие полы, плитка. Я упала лицом на гвоздь, получила травму, попала в больницу. На лице шрам, пошло воспаление. Сотрудники обработали рану перекисью и всё», — рассказала потерпевшая.Пострадавшая утверждает, что организаторы не показали записи с камер. Она подала заявление в прокуратуру и готовит иск. Организаторы же заявили о проведённом инструктаже и нарушении правил участницами. Компания предлагала оплатить лечение по чекам и вернуть стоимость игры, но девушка перестала выходить на связь. Она требует полной компенсации за удаление шрама.