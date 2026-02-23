«Бежать быстрее!»: В Волгограде девушка распорола лицо гвоздём на хоррор-квесте

23 февраля 2026, 20:00

В Волгограде девушка пострадала во время хоррор-квеста, упав на торчащий гвоздь

Фото: Istock/sudok1

Жительница Волгограда получила глубокую рану лица во время хоррор-квеста «Судная ночь» — девушка поскользнулась и упала на гвоздь. Подробности сообщает издание V1.





Инцидент произошёл 14 февраля на улице Социалистической. Установлено, что квест проходил в полной темноте. Актёры во время игры приказывали участникам бежать быстрее.

«Мы побежали. Там скользкие полы, плитка. Я упала лицом на гвоздь, получила травму, попала в больницу. На лице шрам, пошло воспаление. Сотрудники обработали рану перекисью и всё», — рассказала потерпевшая.