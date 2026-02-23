Россиянка получила инфаркт из-за шумного ремонта у соседей
Жительница Химок попала в больницу с инфарктом после конфликта с соседями из-за шумного ремонта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Женщина жаловалась на шум в квартире сверху в неположенное время и обратилась в прокуратуру. После этого бригадир строителей пригрозил ей расправой и пообещал причинить вред ребёнку. Пострадавшая написала заявление в полицию.
Позже правоохранители выдвинули против гражданки обвинение в повреждении имущества. По версии следствия, она с ножом в руках и с несовершеннолетним испортила стены в квартире соседки. Обвиняемая отрицает вину и предоставила алиби. Ключевой свидетель — тот самый бригадир. Из-за стресса у женщины случился инфаркт. Соседка от комментариев отказалась.
