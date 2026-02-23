«Переход вне зебры»: В Кузбассе пенсионер сбил школьницу и скрылся с места ДТП
В Кузбассе 69-летний водитель сбил 16-летнюю девушку и уехал с места происшествия. Позже сотрудники полиции задержали пенсионера и привлекли его к ответственности.
Как сообщает сайт VSE42.RU, инцидент произошёл в Мариинске. Сигнал о случившемся поступил в дежурную часть из местной больницы — туда школьница обратилась за помощью после аварии.
Медики диагностировали у пострадавшей ушибы и повреждение связок. Предварительно, девушка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В этот момент её сбил автомобиль Peugeot 408. Водитель с места ДТП скрылся.
Сотрудники ГИБДД оперативно нашли и задержали мужчину, управлявшего машиной. В отношении нарушителя составили административные протоколы. Суд назначил ему наказание в виде двух суток административного ареста.
