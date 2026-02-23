«Переход вне зебры»: В Кузбассе пенсионер сбил школьницу и скрылся с места ДТП

23 февраля 2026, 17:08

В Мариинске арестовали водителя, сбившего школьницу и скрывшегося с места ДТП

Фото: Istock/Pavel Starikov

В Кузбассе 69-летний водитель сбил 16-летнюю девушку и уехал с места происшествия. Позже сотрудники полиции задержали пенсионера и привлекли его к ответственности.