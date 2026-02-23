В «Москва-Сити» произошёл пожар в апартаментах на 48-м этаже
Вечером 23 февраля в столичной башне «Нева Тауэрс» делового комплекса «Москва-Сити» произошло возгорание. Об этом сообщает издание «МК».
Огонь вспыхнул в апартаментах, расположенных на 48-м этаже небоскрёба. В результате чрезвычайного происшествия загорелась мебель. Пламя быстро распространилось, однако успело охватить только два квадратных метра площади.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали горение. Они не допустили распространения огня на другие помещения. В результате ЧП никто из жильцов и сотрудников комплекса не пострадал. Эвакуацию людей из здания не проводили.
Ранее сообщалось об инциденте в микрорайоне Саввино в Балашихе, где сильный пожар мгновенно уничтожил автомойку и чайхану.
