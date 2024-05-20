МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

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Россия обеспокоена сообщениями о теракте против иностранных туристов в Афганистане и рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну, заявили в МИД РФ.
«В Москве встревожены сообщениями о теракте против иностранных туристов в Афганистане. 17 мая на рынке в Бамиане были убиты три гражданина Испании, еще четверо иностранцев получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении ведомства.МИД России настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от посещения Афганистана из-за сложной ситуации с безопасностью. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Абдула Матина Кани сообщило, что число погибших в результате стрельбы в Бамиане возросло до шести.
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Артем Кузьмин