Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о краже у них пяти миллионов рублей

Супруги Лео и Шантель Хэер, христиане-баптисты, вместе с тремя детьми переехали из США в Россию, так как посчитали, что в американском обществе давно отменены традиционные нравственные и семейные ценности. Уже в новой стране они подали заявление в полицию о хищении у них примерно пяти миллионов рублей.