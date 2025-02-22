Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о краже у них пяти миллионов рублей

Семья Хэер (Фото: пресс-служба МВД РФ)
Супруги Лео и Шантель Хэер, христиане-баптисты, вместе с тремя детьми переехали из США в Россию, так как посчитали, что в американском обществе давно отменены традиционные нравственные и семейные ценности. Уже в новой стране они подали заявление в полицию о хищении у них примерно пяти миллионов рублей.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказал Анатолий Коровин, председатель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг», который помогает этой семье. По его словам, его доверители приехали в Россию еще в декабре 2023 года, они посчитали, что страна, где на государственном уровне заявлена приверженность традиционным нравственным и семейным ценностям, станет для них самих и их детей убежищем от ЛГБТ*.
Перед переездом они распродали всё имущество, часть денег перевели в биткойны, часть — оставили в долларах и привезли с собой в Россию, продолжил правозащитник. В подмосковном Домодедово, где супруги Хэер с детьми сначала поселились, они решили вверить свои сбережения сыну местного баптистского пастора по имени Владимир. Тот обещал доверчивым американцам вложить их деньги в свой «надёжный» бизнес, гарантируя солидный «навар» — 28% в месяц, о чём даже написал расписку.
Эту «филькину грамоту» Коровин видел и даже сфотографировал и опубликовал. На листке формата А4 с неровными краями, громко названном «контрактом», инвесторы именуются по-простому: Лео и Шантель. Владимир даже не постеснялся указать на забавном документе свои паспортные данные. По словам представителя семьи, супругов почему-то не смутило и не вызвало подозрений предложение составить документ на русском языке (которого они не знают) и от руки, так как семья лидера общины пользовалась уважением и российский пастор своим гостеприимством расположил к себе американцев.
После того, как глава семьи написал заявление в правоохранительные органы, «бизнес-партнёр» выплатил ему 610 тысяч рублей. А это типичное поведение инвестиционных аферистов, пояснил правозащитник. По его словам, таким образом мошенники могут уходить от ответственности, годами объясняя полиции, что выплачивают проценты, но постепенно.
Сейчас семья Хэер съехала из жилья российского пастора, оказавшегося не таким гостеприимным, как показалось сначала, и переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на случившееся, американцы все еще хотят получить российское гражданство и жить на своей новой родине. Остаётся надеяться, что они будут более разборчивыми в знакомствах и деловых связях, а другие их новые соотечественники окажутся порядочными людьми.
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Перед переездом они распродали всё имущество, часть денег перевели в биткойны, часть — оставили в долларах и привезли с собой в Россию, продолжил правозащитник. В подмосковном Домодедово, где супруги Хэер с детьми сначала поселились, они решили вверить свои сбережения сыну местного баптистского пастора по имени Владимир. Тот обещал доверчивым американцам вложить их деньги в свой «надёжный» бизнес, гарантируя солидный «навар» — 28% в месяц, о чём даже написал расписку.
Эту «филькину грамоту» Коровин видел и даже сфотографировал и опубликовал. На листке формата А4 с неровными краями, громко названном «контрактом», инвесторы именуются по-простому: Лео и Шантель. Владимир даже не постеснялся указать на забавном документе свои паспортные данные. По словам представителя семьи, супругов почему-то не смутило и не вызвало подозрений предложение составить документ на русском языке (которого они не знают) и от руки, так как семья лидера общины пользовалась уважением и российский пастор своим гостеприимством расположил к себе американцев.
«Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Так они ждали около года и потом все-таки решили обратиться с материальной претензией», — рассказал Коровин.
После того, как глава семьи написал заявление в правоохранительные органы, «бизнес-партнёр» выплатил ему 610 тысяч рублей. А это типичное поведение инвестиционных аферистов, пояснил правозащитник. По его словам, таким образом мошенники могут уходить от ответственности, годами объясняя полиции, что выплачивают проценты, но постепенно.
Сейчас семья Хэер съехала из жилья российского пастора, оказавшегося не таким гостеприимным, как показалось сначала, и переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на случившееся, американцы все еще хотят получить российское гражданство и жить на своей новой родине. Остаётся надеяться, что они будут более разборчивыми в знакомствах и деловых связях, а другие их новые соотечественники окажутся порядочными людьми.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов