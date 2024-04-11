Бежавший в чеховский лес пособник террористов из «Крокуса» уехал в Польшу

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Разыскиваемый сообщник террористов из «Крокус Сити Холла» находится в Польше, сообщила RT его приемная дочь.
Как рассказала девушка, она долгое время не видела отчима, созванивалась с ним редко. В последний раз они говорили несколько недель назад.
Также она сообщила, что 10 апреля ее мать общалась с подозреваемым по телефону. Он сказал, что ремонтирует машины в Польше.
Она добавила, что в России ее отчим появлялся очень редко, последний раз он был в стране зимой. На связь с девушкой он не выходит, его телефон, как правило, недоступен.
В среду в подмосковном Чехове для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов ввели сигнал «Сирена». Причиной послужил подозреваемый в пособничестве террористам, который скрылся от оперативников в лесах округа.
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Также она сообщила, что 10 апреля ее мать общалась с подозреваемым по телефону. Он сказал, что ремонтирует машины в Польше.
Она добавила, что в России ее отчим появлялся очень редко, последний раз он был в стране зимой. На связь с девушкой он не выходит, его телефон, как правило, недоступен.
В среду в подмосковном Чехове для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов ввели сигнал «Сирена». Причиной послужил подозреваемый в пособничестве террористам, который скрылся от оперативников в лесах округа.
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Алёна Самарева