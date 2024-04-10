Диловар Исломов отрицает свою вину по делу о теракте в «Крокусе»

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Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не признает вину. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.
Речь идет о Диловаре Исломове*, который по версии следствия был пособником террористов.
25 марта суд избрал Исломову* меру пресечения в виде ареста. Также были задержаны отец и брат фигуранта, которые в настоящее время находятся в СИЗО.
Правоохранители установили, что Диловар Исломов* владел автомобилем Renault Symbol, на котором исполнители теракта пытались скрыться после совершения преступления. Его брат и их отец, которые также арестованы по делу о теракте, знали о готовящемся нападении. Свою вину в преступлении они также не признают.
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*включен в перечень террористов и экстремистов
25 марта суд избрал Исломову* меру пресечения в виде ареста. Также были задержаны отец и брат фигуранта, которые в настоящее время находятся в СИЗО.
Правоохранители установили, что Диловар Исломов* владел автомобилем Renault Symbol, на котором исполнители теракта пытались скрыться после совершения преступления. Его брат и их отец, которые также арестованы по делу о теракте, знали о готовящемся нападении. Свою вину в преступлении они также не признают.
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*включен в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Хохлова