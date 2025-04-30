Бежавший в Киев российский фотограф задушил россиянку-модель

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В Святошинском районе Киева правоохранительные органы задержали 28-летнего фотографа, подозреваемого в убийстве своей 21-летней модели-сожительницы. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
По информации прокуратуры Киева, оба имеют российское гражданство и находятся в розыске на родине.
Согласно данным следствия, пара арендовала фотостудию, где провела ночь, употребляя алкоголь и наркотические средства. В результате возникшего конфликта между любовниками фотограф задушил свою сожительницу. Утром владельца студии обнаружила тело девушки и ее сожителя, после чего вызвала полицию.
Прокуратура сообщает, что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Расследование продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Согласно данным следствия, пара арендовала фотостудию, где провела ночь, употребляя алкоголь и наркотические средства. В результате возникшего конфликта между любовниками фотограф задушил свою сожительницу. Утром владельца студии обнаружила тело девушки и ее сожителя, после чего вызвала полицию.
Прокуратура сообщает, что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Расследование продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Дарья Осипова