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Бежавший в Киев российский фотограф задушил россиянку-модель

Фото: iStock/LightFieldStudios

Фото: iStock/LightFieldStudios

В Святошинском районе Киева правоохранительные органы задержали 28-летнего фотографа, подозреваемого в убийстве своей 21-летней модели-сожительницы. Об этом пишет «‎Московский Комсомолец».
По информации прокуратуры Киева, оба имеют российское гражданство и находятся в розыске на родине.

Согласно данным следствия, пара арендовала фотостудию, где провела ночь, употребляя алкоголь и наркотические средства. В результате возникшего конфликта между любовниками фотограф задушил свою сожительницу. Утром владельца студии обнаружила тело девушки и ее сожителя, после чего вызвала полицию.

Прокуратура сообщает, что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Расследование продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#алкоголь
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#наказание
#сотрудники
#расследование
Зумеры оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре после смерти Паши Техника
30 апреля 2025, 15:24

Фото: iStock/nikibell

В Краснодаре произошло неожиданное событие: группа зумеров оккупировала заброшенный аквапарк, вдохновившись треком рэпера Паши Техника. Как сообщает Telegram-канал «‎Mash», подростки решили проверить, действительно ли в аквапарке так весело, как поет артист в песне своей группы Kunteynir «В аквапарке».
Судя по всему, они не разочаровались. Местные жители жалуются на шум и веселье, ведь ежедневно по территории комплекса бегают более ста школьников. Они прогуливают уроки, катаются на горках без воды и снимают TikTok-ролики.

Аквапарк закрыл свои двери в 2015 году из-за жалоб соседей на шум, но это не остановило смелых зумеров. На посту всего один охранник, поэтому попасть на территорию довольно легко.

Паша Техник родился в Москве 1 июля 1984 года. Его детство прошло в «криминальном» районе Лефортово. Позже музыкант признавался, что у него остались лишь три яркие ассоциации с ранними годами: школа, футбол и клей «Момент». В учебе Павел не блистал — в 10-м классе его оставили на второй год, после чего он решил перейти в ПТУ. С юных лет он проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу. На протяжении своей жизни Паша Ивлев сталкивался с различными зависимостями.

В марте этого года он отправился на отдых в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля проект «Выжившие» сообщил о его смерти в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть.

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Московские росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в организации незаконной миграции
30 апреля 2025, 13:08

Фото: iStock/nikibell

При силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Выяснилось, что злоумышленники искали иностранных граждан, которые желали получить гражданство Российской Федерации, но не имели на то законных оснований. За денежное вознаграждение подозреваемые заключали фиктивные браки и так обеспечивали возможность беспрепятственного нахождения, проживания и трудоустройства приезжих.

Сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек. Во время проведения обысков они изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к правонарушениям.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и Следственного комитета при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в организации незаконной миграции.

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#преступники
#росгвардия
#задержание
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В Кузбассе сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом на территории парка
30 апреля 2025, 12:43

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Полысаеве Кемеровской области сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом прямо на территории парка.
Издание «Сiбдепо» опубликовало видео, как полицейские гонятся за мотоциклистом в парке между деревьями, а молодой человек пытается активно избежать задержания за нарушение правил дорожного движения.

Тем временем в Москве сотрудники ДПС также привлекли к ответственности водителя, который в дневное время дрифтовал на проезжей части, мешая проезду, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГАИ.

«Столичными госавтоинспекторами во время мониторинга сети интернет был выявлен видеоролик, на котором водитель, управляя автомобилем BMW, на ул. Столетова совершает неоднократные нарушения требований ПДД», — говорится в сообщении.

Личность нарушителя быстро установили. В итоге 20-летнего молодого человека задержали, а его автомобиль поместили на штрафстоянку.

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#сотрудники
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СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре
30 апреля 2025, 10:58

Фото: iStock/aerogondo

Самодельные взрывные устройства (СВУ) случайно сдетонировали в квартире двух украинских диверсантов в Югре. При помощи взрывчатки они планировали совершить подрыв военнослужащего, сообщает Telegram-канал Mash.
Всё произошло 12 апреля, когда мужчины собирали бомбы. После детонации произошло разрушение двух квартир. В результате произошедшего были госпитализированы пять человек, включая двух завербованных СБУ мужчин. Пострадавшим диагностировали повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют гражданина Молдавии, который, по предварительной версии, доставлял компоненты для СВУ в Россию на личном микроавтобусе. Транспортировка велась по маршруту Польша – Литва – Белоруссия – Россия. Компоненты будущих бомб камуфлировались в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их мужчине агент украинских спецслужб Валентин Павлюк в Иваново-Франковске.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.

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В Забайкалье трое пожарных, тушивших лесной пожар, перестали выходить на связь
30 апреля 2025, 10:25

Фото: iStock/DmyTo

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как трое пожарных, задействованных в тушении лесных возгораний в Тунгокоченском муниципальном округе Забайкальского края, перестали выходить на связь, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по региону.
Инцидент произошёл 23 апреля текущего года. Сотрудники противопожарной службы покинули территорию расположения сил, направившихся на ликвидацию пожара, и не выходили на связь с коллегами и руководством. В результате следствием было принято решение начать расследование обстоятельств происшествия.

Согласно официальным заявлениям ведомства, предприняты необходимые меры для установления точного местонахождения пожарных и выявления причин произошедшего.

На депутата Госдумы Милонова напали в вейп-ларьке в Ростове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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