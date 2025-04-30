В Забайкалье трое пожарных, тушивших лесной пожар, перестали выходить на связь

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как трое пожарных, задействованных в тушении лесных возгораний в Тунгокоченском муниципальном округе Забайкальского края, перестали выходить на связь, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по региону.
Инцидент произошёл 23 апреля текущего года. Сотрудники противопожарной службы покинули территорию расположения сил, направившихся на ликвидацию пожара, и не выходили на связь с коллегами и руководством. В результате следствием было принято решение начать расследование обстоятельств происшествия.
Согласно официальным заявлениям ведомства, предприняты необходимые меры для установления точного местонахождения пожарных и выявления причин произошедшего.
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Согласно официальным заявлениям ведомства, предприняты необходимые меры для установления точного местонахождения пожарных и выявления причин произошедшего.
На депутата Госдумы Милонова напали в вейп-ларьке в Ростове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова