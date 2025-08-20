«Безнадёжно»: В Федерации альпинизма РФ оценили вероятность спасения альпинистки Наговициной

20 августа 2025, 18:04

В Федерации альпинизма РФ назвали безнадёжной ситуацию с Наговициной

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил о безнадёжности ситуации, в которой оказалась российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии.





Напомним, альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии на высоте более семи тысяч метров. Женщина сломала ногу 12 августа и до сих пор ждёт помощи.





«Там безнадёжная ситуация и большие проблемы. Если она будет там жива, я буду верить в чудо. Если её спасут, значит, буду верить два раза в чудо», — заявил Яковенко в беседе с RT.

«По словам начальника базового лагеря Хан-Тенгри, Алексей был сильно уставший и остался ночевать во втором лагере (на высоте 5,5 тысячи метров — ред.), утром планировал рано начать спуск в базу», — сказал Жулинский.