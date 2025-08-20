«Безнадёжно»: В Федерации альпинизма РФ оценили вероятность спасения альпинистки Наговициной
В Федерации альпинизма РФ назвали безнадёжной ситуацию с Наговициной
Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил о безнадёжности ситуации, в которой оказалась российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии.
Напомним, альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии на высоте более семи тысяч метров. Женщина сломала ногу 12 августа и до сих пор ждёт помощи.
«Там безнадёжная ситуация и большие проблемы. Если она будет там жива, я буду верить в чудо. Если её спасут, значит, буду верить два раза в чудо», — заявил Яковенко в беседе с RT.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой руководителя омского альпклуба «Крокус» Евгения Жулинского пишет о смерти российского альпиниста Алексея Ермакова. По данным издания, мужчина погиб во время ночёвки в палатке на пике Хан-Тенгри в Киргизии.
«По словам начальника базового лагеря Хан-Тенгри, Алексей был сильно уставший и остался ночевать во втором лагере (на высоте 5,5 тысячи метров — ред.), утром планировал рано начать спуск в базу», — сказал Жулинский.
16 августа к Ермакову направились два альпиниста, однако они обнаружили его тело в палатке. Предполагается, что альпинист лёг спать и не проснулся.