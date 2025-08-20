Mash: альпинистка, находящаяся на Пике Победы, жива 

20 августа 2025, 17:06

Mash: альпинистка Наталья Наговицына, находящаяся на Пике Победы, жива

Фото: iStock/Rawpixel

Российская альпинистка Наталья Наговицына, получившая перелом ноги на Пике Победы (7439 м), жива. Уже идут девятые сутки, как Наталья находится в горах, где установилась экстремально низкие температуры. Как сообщает Mash, видеозапись с дрона, сделанная 19 августа, зафиксировала признаки жизни — женщина шевелилась в спальном мешке.