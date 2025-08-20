Mash: альпинистка, находящаяся на Пике Победы, жива
Российская альпинистка Наталья Наговицына, получившая перелом ноги на Пике Победы (7439 м), жива. Уже идут девятые сутки, как Наталья находится в горах, где установилась экстремально низкие температуры. Как сообщает Mash, видеозапись с дрона, сделанная 19 августа, зафиксировала признаки жизни — женщина шевелилась в спальном мешке.
Сегодня утром стартовала уже четвёртая спасательная операция: группа профессиональных альпинистов из Бишкека выдвинулась к месту трагедии. Путь до точки, где находится пострадавшая, займёт 4–5 дней. Спасателям предстоит преодолеть острый горный гребень на высоте 7 тысяч метров — ранее ни одна операция по эвакуации с этого участка не проводилась из-за смертельно опасного рельефа и лавинной угрозы.
Согласно прогнозу синоптиков, в горах ожидается ухудшение метеоусловий, что усложнит поиски.
Ранее три попытки спасения провалились: иностранные альпинисты из базового лагеря дважды не смогли достичь Натальи из-за шторма, но смогли оставить ей еду и воду. Итальянский спасатель Лука погиб во время одной из операций от обморожения. Попытка эвакуации вертолётом также не увенчалась успехом — машина попала в турбулентность и была вынуждена отступить.
Риски для новой группы оцениваются как очень высокие, но спасатели намерены продолжить операцию. Состояние альпинистки остаётся критическим.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что Наталья Наговицына предположительно погибла.
