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Безногого ветерана СВО избили толпой в российском городе

СК завел дело после избиения бойца СВО посетителями бара в Тюмени
Фото: iStock/blinow61

Толпа посетителей напала на безногого бойца СВО возле бара в Тюмени. Следователи квалифицировали этот инцидент как покушение на убийство и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.



Все случилось 2 августа возле входа в одно из городских заведений. Ветеран случайно задел одного из посетителей бара, что и стало причиной нападения. При этом пострадавший передвигался на костылях — его нога была ампутирована. По словам очевидцев, охрана не пыталась помешать нападавшим и не вызвала полицию.

В настоящее время устанавливаются участники конфликта, которые причастны к избиению военнослужащего; проводится комплекс следственных мероприятий.

Лидия Пономарева

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