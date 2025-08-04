Безногого ветерана СВО избили толпой в российском городе
Толпа посетителей напала на безногого бойца СВО возле бара в Тюмени. Следователи квалифицировали этот инцидент как покушение на убийство и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.
Все случилось 2 августа возле входа в одно из городских заведений. Ветеран случайно задел одного из посетителей бара, что и стало причиной нападения. При этом пострадавший передвигался на костылях — его нога была ампутирована. По словам очевидцев, охрана не пыталась помешать нападавшим и не вызвала полицию.
В настоящее время устанавливаются участники конфликта, которые причастны к избиению военнослужащего; проводится комплекс следственных мероприятий.
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