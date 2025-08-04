Безногого ветерана СВО избили толпой в российском городе

04 августа 2025, 16:42

СК завел дело после избиения бойца СВО посетителями бара в Тюмени

Фото: iStock/blinow61

Толпа посетителей напала на безногого бойца СВО возле бара в Тюмени. Следователи квалифицировали этот инцидент как покушение на убийство и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.