Толпа кубинцев напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере
На Дзержинском карьере в Московской области группа, состоящая примерно из 40 кубинцев, напала на сотрудников экстренных служб. Об этом 4 августа сообщил телеграм-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошёл в воскресенье, 3 августа. Одной из кубинок стало плохо. Когда спасатели пытались ей помочь, другие кубинки начали кидать в них стеклянные бутылки. А после, достав ножи, драку учинили кубинцы. В итоге один из них был госпитализирован, другому оказали помощь на месте.
Когда прибыла группа вневедомственной охраны, нарушители порядка скрылись. Как стало известно, кубинцы на протяжении многих лет работали на Люберецком сельскохозяйственном рынке. Первого августа на рынке начался масштабный снос более 80 торговых объектов. Возможно, это было причиной такого агрессивного поведения иностранцев.
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