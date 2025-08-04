В Екатеринбурге подростки избили 11-летнюю девочку

04 августа 2025, 16:07

В микрорайоне Вторчермет Екатеринбурга подростки избили 11-летнюю девочку

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Во дворе одного из домов микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге произошёл инцидент: группа подростков напала на 11-летнюю школьницу Карину и избила её, сообщает издание Е1.RU.