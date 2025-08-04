В Екатеринбурге подростки избили 11-летнюю девочку
Во дворе одного из домов микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге произошёл инцидент: группа подростков напала на 11-летнюю школьницу Карину и избила её, сообщает издание Е1.RU.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по факту произошедшего организована проверка. Надзорное ведомство намерено выяснить все обстоятельства случившегося.
В результате нападения Карине диагностировали ушиб мягких тканей. Она получила медицинскую помощь, её жизни ничего не угрожает, однако семья требует, чтобы виновные понесли ответственность.
Мать Карины, Диана, пыталась поговорить с родителями Кристины — зачинщицы драки. По её словам, вместо извинений те начали угрожать. Тогда Диана опубликовала в общем домовом чате запись с видеокамер, на которой виден момент драки, и решила, что это поможет родителям нападавшей девочки прийти к раскаянию.
Отец Кристины Алексей заявил, что собирается подать в суд за распространение персональных данных (личных данных его дочери).
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