В Самарской области дачница перепутала шланг с гадюкой и попала в больницу
В Самаркой области женщина перепутала шланг с гадюкой и попала в больницу. Об этом сообщает ГТРК Самара.
Все произошло в селе Вязовый Гай Красноармейского района. В один из солнечных дней дачница наводила порядок на своем участке. Занимаясь уборкой, она обратила внимание на черную трубу, виднеющуюся в траве. Решив, что это шланг, она схватила его рукой, в которую мгновенно получила укус ядовитой змеи – именно за нее она приняла хозинвентарь.
Сначала пострадавшая не хотела обращаться за медпомощью, однако на следующий день после встречи с рептилией ее рука сильно отекла и покраснела. В итоге ей все же пришлось пойти к врачу.
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