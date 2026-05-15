Безработные помогали мошенникам обналичивать маткапитал в Москве
В Москве задержали группу мошенников из шести человек, организовавших незаконную схему обналичивания материнского капитала под видом образовательных услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Макс.
По данным ведомства, организатором преступной схемы стал ранее судимый мужчина. Вместе с пятью сообщниками он регистрировал индивидуальных предпринимателей на безработных граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении. После регистрации люди передавали управление бизнесом аферистам.
Злоумышленники создали сайт для привлечения желающих обналичить материнский капитал. С родителями заключались фиктивные договоры на образовательные услуги, после чего поддельные справки направлялись в Пенсионный фонд. Денежные средства перечислялись на счета мошенников.
Сумма похищенного составила около 50 миллионов рублей. При этом себе аферисты забирали примерно 80% от каждой суммы — порядка 35 миллионов рублей.
Операцию по пресечению деятельности группы провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими Северо-Восточного округа столицы. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Задержанным предъявили обвинение.
