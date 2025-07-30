Безработный камбоджиец ограбил российскую туристку в Паттайе
В популярном тайском курорте Паттайя полиция задержала безработного камбоджийца по подозрению в ограблении российской туристки. Об этом сообщает местное издание Khaosod.
Инцидент произошел на улице Сои Чалермпракиат, где неизвестный мужчина на мотоцикле выхватил у 29-летней Дарьи сумку, в которой находились 100 долларов США (примерно 8,2 тысячи рублей) и 1,1 тысячи тайских батов (около 2,7 тысячи рублей). После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Девушка в состоянии шока сразу обратилась за помощью в полицию. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а потерпевшая получила необходимую помощь.
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