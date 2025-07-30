В Италии мигранты заставили смотреть парня на то, как они насилуют его девушку
В Италии банда мигрантов изнасиловала девушку на глазах у ее парня. Они хотели, чтобы молодый человек смотрел на это.
Как сообщает telegram-канал «Люди!», пара гуляла по заброшенному ангару, когда перед ними появились трое неизвестных. Один из них приставил нож к горлу парня, а другой бросил девушку на пол и залез сверху. Бандиты изнасиловали пострадавшую и заставляли молодого человека, который начал плакать от происходящего, смотреть на это. При этом сами преступники все время смеялись. В тот же вечер злоумышленников арестовали.
Одним из бандитов был 19-летний уроженец Туниса. Он уже не раз попадал к правоохранителям за различные преступления. В конце прошлого года его арестовали, но в апреле бандиту удалось сбежать. Изнасилование с подельниками тунисец совершил уже в июле.
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