Безработный камчатский блогер устроил дебош со стулом в елизовском ресторане

04 сентября 2026, 06:59

Фото: iStock/RobertPetrovic

Блогер с Камчатки по имени Алексей устроил дебош в елизовском ресторане, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.