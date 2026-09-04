Безработный камчатский блогер устроил дебош со стулом в елизовском ресторане
Блогер с Камчатки по имени Алексей устроил дебош в елизовском ресторане, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Уточняется, что житель Елизова известен по скандальным трансляциям. Неделю назад он пришел в ресторан «Наше время», где начал оскорблять посетителей и размахивать перед ними стулом, а затем вступил в перепалку с одним из гостей. Свои действия мужчина сопровождал грубой нецензурной бранью.
В настоящий момент гражданина уже задержали и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Согласно информации в канале «Суды Камчатского края» на платформе MAX, блогер уже не раз привлекался к административной ответственности.
Следователь в своем ходатайстве отметил, что мужчина не имеет постоянной работы, злоупотребляет спиртным, а потому, оставаясь на свободе, может скрыться или продолжить противоправные действия. На допросе Алексей признал вину и раскаялся. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
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