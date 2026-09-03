Мигранты накачали наркотиками и изнасиловали трёх подростков

03 сентября 2026, 22:39

В Германии мигрантов арестовали за изнасилование детей с применением наркотиков

Фото: Istock/YakobchukOlena

В Германии полиция задержала группу мигрантов по подозрению в преступлениях против несовершеннолетних девочек. Как сообщает Bild, им вменяют в вину применение наркотиков и изнасилование.