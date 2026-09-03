Мигранты накачали наркотиками и изнасиловали трёх подростков
В Германии полиция задержала группу мигрантов по подозрению в преступлениях против несовершеннолетних девочек. Как сообщает Bild, им вменяют в вину применение наркотиков и изнасилование.
Сотрудники полиции Нюрнберга вели расследование несколько месяцев. В его рамках правоохранители арестовали четырёх человек. Двух сирийцев 26 и 28 лет подозревают в том, что они на центральном вокзале предлагали несовершеннолетним запрещённые вещества, а затем совершали насильственные действия в своих квартирах.
При обысках в жилищах этих иностранцев полицейские изъяли рецептурные препараты, мобильные устройства, наличные и другие вещественные доказательства. Ранее стражи порядка задержали ещё двух сирийцев, 16 и 18 лет.
Юноши проходят по делу об изнасиловании 14-летней девушки в парке — они предложили ей электронную сигарету. Кроме того, под стражей остаётся 29-летний палестинец, которого обвиняют в неоднократном сбыте наркотиков несовершеннолетним.
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