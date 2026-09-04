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В Приамурье сотрудницу детсада будут судить за падение малолетнего ребёнка из окна

В Благовещенске сотрудницу детсада будут судить за падение малолетнего ребёнка из окна
Фото: канал в MAX «Прокуратура Амурской области»/@id2801018780_gos

В Благовещенске будут судить сотрудницу детского сада, из-за которой малолетний воспитанник выпал из окна здания. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Амурской области» на платформе MAX.



Инцидент произошёл 14 июля. Воспитанник дошкольного учреждения остался без присмотра в помещении группы, испугался, забрался на подоконник открытого окна и прыгнул вниз. Падение со второго этажа привело к травмам средней тяжести.

Правоохранительные органы выяснили подробности случившегося, проверили качество исполнения обязанностей должностными лицами учреждения и оценили достаточность мер, принятых для охраны жизни и здоровья воспитанников. Согласно последней информации, 44-летней сотруднице детского сада предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело уже направили в суд. Отмечается, что максимальное наказание, которое может получить гражданка – до шести лет лишения свободы.

Мария Моисеева

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