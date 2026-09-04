В Приамурье сотрудницу детсада будут судить за падение малолетнего ребёнка из окна

04 сентября 2026, 06:32

В Благовещенске сотрудницу детсада будут судить за падение малолетнего ребёнка из окна

Фото: канал в MAX «Прокуратура Амурской области»/@id2801018780_gos

В Благовещенске будут судить сотрудницу детского сада, из-за которой малолетний воспитанник выпал из окна здания. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Амурской области» на платформе MAX.