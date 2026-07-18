Россиянин ограбил храм, чтобы выпить
В Самарской области полицейские задержали 41-летнего мужчину по подозрению в краже пожертвований из храма. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Представительница храма в Автозаводском районе заявила в полицию, что неизвестный отвлёк работницу и украл церковную кружку с серебряным обрамлением, внутри которой находилось около пяти тысяч рублей.
Отпечатки пальцев на месте преступления указали на 41-летнего безработного местного жителя, ранее судимого за аналогичные кражи. Патрульные заметили мужчину, схожего по приметам, во дворе жилого дома. Увидев полицейских, он попытался скрыться бегством, однако сотрудники задержали его.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Гражданин пояснил, что похищенные деньги сразу потратил на спиртное, а кружку спрятал у себя дома. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
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