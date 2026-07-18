Россиянин ограбил храм, чтобы выпить

18 июля 2026, 11:29

Житель Самарской области украл из храма пожертвования и потратил их на алкоголь

Фото: Istock/BrianAJackson

В Самарской области полицейские задержали 41-летнего мужчину по подозрению в краже пожертвований из храма. Об этом сообщает «МВД Медиа».