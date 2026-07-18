Два молодых брата утонули в озере под Курганом
В Курганской области два брата утонули во время купания в озере Серебряный ручей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла вечером 17 июля возле поселка Старый Просвет Кетовского округа. Молодые люди 17 и 26 лет отдыхали возле озера и распивали спиртные напитки, после чего пошли купаться. Позднее их тела нашли и вытащили из воды водолазы.
В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 12-летний мальчик утонул в реке Урал на глазах у брата. Двое детей купались в необорудованном месте 14 июля возле местного СНТ. Младший из них отплыл примерно на восемь метров от берега и начал уходить под воду. Старший попытался помочь и вызвал экстренные службы. Тело ребенка обнаружили на глубине около четырех метров.
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