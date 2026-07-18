Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась всех сбережений
73-летняя жительница Красноярского края поверила мошенникам и лишилась всех сбережений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Неизвестные позвонили пожилой женщине еще в июне. Собеседник представился представителем ФСБ и сообщил, что с ее карты переводятся деньги на счет запрещенной организации, из-за чего ей может грозить пожизненный срок. Тогда пенсионерка согласилась сотрудничать со «спецслужбами».
Злоумышленники убедили жертву, что ее деньги «оцифрованы» и находятся на «безопасном счете», а для их возврата необходимо снимать наличные и передавать курьерам. Потерпевшей внушили, что обращаться в полицию бессмысленно, так как в Центробанке якобы проводится секретная операция.
Следуя инструкциям, россиянка в течение нескольких дней снимала деньги в банкоматах Боготола и отделении банка в Ачинске, обналичив более девяти миллионов рублей. Крупные суммы, упакованные в пакеты и перемотанные скотчем, она передавала курьерам в Боготоле и Кемерово по кодовым словам, получая взамен конверты с флешками.
Когда все накопления пенсионерки закончились, мошенники заявили, что неизвестные пытаются лишить ее квартиры, и потребовали еще два миллиона рублей. Женщина одолжила деньги у дочери, знакомых и соседки, успев передать еще 700 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве.
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