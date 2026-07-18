Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась всех сбережений

18 июля 2026, 11:00

Мошенники запугали уголовным делом красноярскую пенсионерку и украли 10 млн

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

73-летняя жительница Красноярского края поверила мошенникам и лишилась всех сбережений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.