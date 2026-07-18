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В Башкирии топливо хлынуло на дорогу после ДТП с бензовозом

В Башкирии произошло ДТП с участием бензовоза и разливом горючего на дорогу
Фото: Управление Госавтоинспекции по Республике Башкортостан

В Башкирии на 1451-м километре трассы М-5 столкнулись два грузовика — «Скания» и «Ситрак». Как сообщает Госавтоинспекция республики, после удара на дорогу вылились нефтепродукты.



Отмечается, что транспортные средства двигались в одном направлении. Удар пришёлся на правую боковую часть цистерны бензовоза, и в образовавшуюся пробоину из ёмкости начало обильно вытекать топливо.

Пожарные оперативно прибыли на место и очистили проезжую часть. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас опрашивают водителей и очевидцев, изучают обстоятельства манёвра обоих грузовиков и выясняют причины столкновения.

Ранее сообщалось о трагедии на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Там два человека погибли, а трое, включая ребёнка, пострадали в жутком ДТП.

Ольга Щелокова

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