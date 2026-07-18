В Башкирии топливо хлынуло на дорогу после ДТП с бензовозом

18 июля 2026, 11:16

В Башкирии произошло ДТП с участием бензовоза и разливом горючего на дорогу

Фото: Управление Госавтоинспекции по Республике Башкортостан

В Башкирии на 1451-м километре трассы М-5 столкнулись два грузовика — «Скания» и «Ситрак». Как сообщает Госавтоинспекция республики, после удара на дорогу вылились нефтепродукты.