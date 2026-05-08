Безработный украл у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
В японском городе Такасаки задержали 37-летнего безработного Хидэаки Мацумото, который оказался серийным похитителем женского белья. Об этом сообщает местное издание Tokyo Reporter.
При обыске в доме мужчины обнаружили около 90 трусов и бюстгальтеров. Он признался, что с лета прошлого года часто воровал вещи у соседей, когда они вешали их сушиться на улице. Свое поведение японец объяснил «интересом к женскому белью».
В апреле он попался при попытке украсть белье из чужого дома. Извращенца также заподозрили в том, что в марте он похитил трусы и бюстгальтеры, сушившиеся в гараже того же дома. Он не стал отрицать и рассказал о других подобных хищениях.
Сейчас полицейские проверяют его причастность к нераскрытым преступлениям в Такасаки.
