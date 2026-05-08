В США пятилетняя девочка провела 30 часов в машине с телами родителей после ДТП
В США пятилетняя Кейси Гриффин выжила в ДТП, в котором погибли ее 25-летний отец Деванте Гриффин и 24-летняя мать Клариза Таранго. Об этом пишет газета New York Post.
По данным полиции штата Колорадо, ребенок провел в перевернувшемся пикапе вместе с телами родителей более 30 часов. Автомобиль съехал с дороги около шести утра, обнаружили его только на следующий день.
Молодые супруги, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли на месте. Их дочь находилась в незакрепленном автокресле и получила лишь легкие травмы. Малышку доставили в больницу, а затем передали под опеку дедушки.
Полиция не считает причиной аварии алкоголь или превышение скорости. Пожарные назвали спасение девочки «трагедией и чудом» и призвали родителей правильно устанавливать детские кресла. У погибшей пары осталась еще одна дочь.
Читайте также: