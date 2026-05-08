Двухлетний малыш «попросил» мать сделать ему татуировку в США

08 мая 2026, 14:37

Американка сделала татуировку двухлетнему сыну и оказалась в тюрьме

В США мать нанесла татуировку своему двухлетнему сыну, заявив, что ребенок ее «попросил». Об этом сообщает New York Post.





28-летнюю Брук МакДэниэл арестовали после того, как в полицию поступила жалоба о жестоком обращении. Поводом послужила свежая татуировка в виде черной точки на правом предплечье мальчика — вокруг нее заметили покраснение.



Согласно документам, женщина объяснила полицейским, что сделала тату сыну, пока выполняла себе рисунок на ноге. Соседи, по их словам, слышали утверждения от фигурантки, что малыш якобы сам этого хотел.



Помимо инцидента с татуировкой, правоохранители сообщили об «ужасных» условиях проживания в доме. Матери предъявили обвинение в жестоком обращении с ребенком. Ее поместили в окружную тюрьму. Освобождение на время следствия возможно после внесения залога в размере $5000.



