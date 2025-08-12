Два самолёта столкнулись и загорелись в аэропорту США, четверо человек пострадали

12 августа 2025, 02:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Два частных самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе аэропорта Калиспелл (штат Монтана, США), что привело к возгоранию и травмам двух человек из четырёх находившихся на борту.