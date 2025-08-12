Достижения.рф

Два самолёта столкнулись и загорелись в аэропорту США, четверо человек пострадали

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Два частных самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе аэропорта Калиспелл (штат Монтана, США), что привело к возгоранию и травмам двух человек из четырёх находившихся на борту.



Инцидент произошёл 11 августа в 14:08 по местному времени (21:08 МСК). По данным начальника пожарной службы Калиспелла Джея Хагена, один самолёт при заходе на посадку врезался в другой, находившийся на ВПП.

а борту приземлявшегося воздушного судна находились пилот и три пассажира. Все четверо успели самостоятельно эвакуироваться до полного охвата пламенем, но двое получили незначительные травмы и были госпитализированы.

Аэропорт немедленно прекратил работу, а на место прибыли экстренные службы: пожарные расчёты, спасатели и полиция округа Флэтхед. Пожар удалось локализовать, но оба воздушных судна полностью сгорели.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование причин аварии, детали которой пока не раскрываются.


Елизавета Теодорович

