Два самолёта столкнулись и загорелись в аэропорту США, четверо человек пострадали
Два частных самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе аэропорта Калиспелл (штат Монтана, США), что привело к возгоранию и травмам двух человек из четырёх находившихся на борту.
Инцидент произошёл 11 августа в 14:08 по местному времени (21:08 МСК). По данным начальника пожарной службы Калиспелла Джея Хагена, один самолёт при заходе на посадку врезался в другой, находившийся на ВПП.
а борту приземлявшегося воздушного судна находились пилот и три пассажира. Все четверо успели самостоятельно эвакуироваться до полного охвата пламенем, но двое получили незначительные травмы и были госпитализированы.
Аэропорт немедленно прекратил работу, а на место прибыли экстренные службы: пожарные расчёты, спасатели и полиция округа Флэтхед. Пожар удалось локализовать, но оба воздушных судна полностью сгорели.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование причин аварии, детали которой пока не раскрываются.
