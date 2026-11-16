«Безжалостно и беспощадно»: Екатеринбурженка впервые высказалась о расправе бывшего мужа над ее возлюбленным

16 ноября 2026, 13:20

Екатеринбурженка высказалась об убийстве возлюбленного на Шаумяна

Фото: istockphoto/IndiaUniform

39-летняя Юлия Идолова впервые высказалась о трагедии, унёсшей жизнь её возлюбленного — 40-летнего Дмитрия Шляпина. Мужчину застрелил бывший супруг женщины Андрей Идолов: днём 14 ноября он поджидал его у подъезда на улице Шаумяна. После расправы стрелявший отошёл за электрощитовую и покончил с собой, сообщает «КП-Екатеринбург».





Андрей и Юлия прожили в браке 15 лет и воспитывали двоих детей. После рождения младшего ребёнка в прошлом году женщина решила уйти от мужа и начала встречаться со школьным другом. Дмитрий также пережил развод — у него остались двое детей 15 и 11 лет. После расставания с женой он жил с родителями. Своё состояние Юлия описала так: «Мой мир рухнул. Безжалостно и беспощадно. В один момент».



Накануне трагедии Дмитрий приехал к Юлии, чтобы установить телевизор, и остался ночевать. Днём он написал отцу, что направляется домой, — именно тогда его и подкараулил Андрей.





«Дима познакомился с Юлей ещё в школьные годы. И тут внезапно у неё проснулись к нему чувства. Он даже хотел нас с матерью с ней познакомить. Но я не пустил их на порог», — рассказал отец погибшего «КП-Екатеринбург».