На улице в Екатеринбурге обнаружили тела двух мужчин
В Екатеринбурге обнаружили тела двух мужчин. Об этом информирует E1.RU.
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Шаумяна, 103к1. По словам соседей, около первого подъезда обнаружили тело мужчины. Рядом повсюду были разбросаны гильзы. Один из свидетелей рассказал, что бывший муж застрелил любовника своей жены, а затем покончил с собой.
Другой очевидец добавил, что экс-супруг приехал к жене, застал там её нового избранника и выстрелил в соперника из ружья. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Официальных комментариев от ведомств пока нет.
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