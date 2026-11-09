Подростков-инвалидов жестоко избили на остановке в Екатеринбурге
В Екатеринбурге камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение на подростков с ограниченными возможностями здоровья. Прокуратура Свердловской области проводит проверку по этому факту.
Как сообщили в ведомстве, в СМИ распространилось видео, на котором группа мужчин около остановки «Южный автовокзал» жестоко избила подростков с ограниченными возможностями здоровья. Также один из мужчин пытался натравить собаку на детей.
Со слов очевидцев, которые приводит Сiбдепо, ребята возвращались с тренировки по следж-хоккею из Верхней Пышмы.
В настоящее время правоохранители разыскивают нападавших. По предварительным данным, агрессию проявили трое взрослых мужчин.
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