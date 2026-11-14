Выяснились подробности трагедии в Екатеринбурге, где на улице нашли трупы мужчин
Стали известны подробности трагедии в Екатеринбурге, где на улице Шаумяна обнаружили двух застреленных мужчин. Их приводит Telegram-канал Baza.
Стрелка звали Андрей, ему было 40 лет. С бывшей супругой он прожил 15 лет, у пары двое детей. Этой весной они развелись, мужчина тяжело переживал разрыв. Второй погибший — 40-летний Дмитрий — новый возлюбленный женщины.
Вечером 14 ноября Андрей более четырёх часов ждал Дмитрия возле дома на улице Шаумяна в своём автомобиле. Когда соперник вышел на улицу, гражданин дважды выстрелил в него из охотничьего карабина.
После этого он отъехал на несколько метров, вышел из машины, оставил её открытой и покончил с собой. Перед тем как пойти на страшный поступок, Андрей попрощался с родными и сказал, что любит супругу и не может без неё жить.
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