The Sun: медики не нашли у мужчины рака легких и прописали ему ибупрофен

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Медики не нашли у мужчины рака легких и прописали ему ибупрофен, сообщают журналисты The Sun. Так, шотландец 31-летний Оливер Андерсон пришел к специалистам, пожаловавшись на боли в спине, но его отправили домой с обезболивающим, сочтя его случай несерьезным.
Пациент почувствовал боли еще пять лет назад в 26-летнем возрасте, но списал все на тяжелую физическую работу в автосервисе. После указанных событий, самочувствие мужчины ухудшилось, и он настоял на дополнительном обследовании, которое выявило четвертую стадию онкологии. Вскоре она дала метастазы в пищевод, почки и мозг.
Андерсон прошел курсы лучевой терапии, сейчас его поддерживают паллиативной терапией.
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