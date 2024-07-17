Daily Mail: в отеле Бангкока нашли тела шестерых иностранцев из Вьетнама и США

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Сотрудница отеля в столице Таиланда Бангкоке нашла в номере шестерых мертвых иностранцев из Вьетнама и США. Об этом сообщает газета Daily Mail. По версии полиции, одна из погибших отравила остальных цианидом, добавленным в кофе, а предполагаемым мотивом стали долги после неудачных инвестиций, пишет издание.
По данным газеты, подозреваемая – 56-летняя американка Шерин Чонг, которая убедила остальных друзей вложить крупную сумму в проект больницы в Японии, но в итоге все они лишились порядка 24,5 млн долларов.
Отмечается, всех погибших нашли в разных комнатах без следов борьбы, а на время отдыха у них были забронированы экскурсии, что говорит о том, что они употребили яд несознательно и не ждали собственной смерти.
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