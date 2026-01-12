BFMTV сообщил о шести погибших из-за схода лавин на востоке Франции лыжниках
На востоке Франции лавины унесли жизни шести лыжников. Телеканал BFMTV сообщает, что число жертв увеличилось с трех до шести.
В альпийских и пиренейских регионах власти оценили риск как «значительный» и «высокий». Это произошло после того, как на выходных лыжники, катавшиеся вне трасс, столкнулись с опасными условиями в департаментах Савоя и Верхняя Савоя.
После циклона «Горетти» местные власти предупредили о высоком риске схода лавин, установив уровень опасности на четыре балла из пяти. Люди, планирующие занятия спортом в горах, должны быть особенно осторожны.
