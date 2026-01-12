В Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов

12 января 2026, 10:44

В Петербурге осудят ректора частного вуза за легализацию 501 мигранта

Фото: iStock/AMilkin

В Санкт-Петербурге раскрыли крупную схему незаконной легализации 501 мигранта в частном вузе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД города.