В Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов
В Санкт-Петербурге раскрыли крупную схему незаконной легализации 501 мигранта в частном вузе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД города.
По версии следствия, в преступную группу входили 46-летний ректор университета, 53-летний предприниматель и уроженец одной из стран Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство. Они искали иностранцев, желавших продлить срок пребывания в стране, предлагали им оформить учебные визы без фактического обучения, а также незаконно ставили на миграционный учет.
Такая схема действовала с января 2020 по ноябрь 2024 года. Ее пресекли сотрудники МВД совместно с пограничным и региональным управлениями ФСБ. Доход от этой деятельности, по оценке правоохранителей, превысил 40 миллионов рублей.
В итоге все фиктивные учебные визы аннулировали, а фигурантов поместили под домашний арест. Уголовное дело в скором времени рассмотрит Куйбышевский районный суд.
Читайте также: