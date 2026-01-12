Reuters подсчитало количество погибших из-за протестов в Иране
Массовые беспорядки в Иране унесли жизни почти 500 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию.
Согласно подсчётам волонтёров и журналистов, жертвами протестных акций стали 490 иранцев и 48 сотрудников местных правоохранительных органов. По предварительным данным, полиция задержала 10 600 человек.
«Иран не предоставил официальных данных о жертвах, и Reuters не смогло самостоятельно проверить подсчеты», – уточнило агентство.С 28 декабря в Иране не стихают протестные настроения. Основной движущей силой выступлений стала молодёжь, недовольная резким ухудшением экономической ситуации в стране. Среди причин волнений аналитики указывают на существенный рост цен на товары первой необходимости и значительное падение курса национальной валюты.