Reuters подсчитало количество погибших из-за протестов в Иране

12 января 2026, 06:44

Reuters: около 500 человек погибли в результате протестов в Иране

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

Массовые беспорядки в Иране унесли жизни почти 500 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию.





Согласно подсчётам волонтёров и журналистов, жертвами протестных акций стали 490 иранцев и 48 сотрудников местных правоохранительных органов. По предварительным данным, полиция задержала 10 600 человек.



«Иран не предоставил официальных данных о жертвах, и Reuters не смогло самостоятельно проверить подсчеты», – уточнило агентство.