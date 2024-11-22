BI: шесть туристов выпили испорченный алкоголь во время отдыха в Азии и умерли

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Шесть туристов из разных стран выпили испорченные спиртные напитки во время отпуска в Азии и умерли, сообщил Business Insider (BI).
Американец, британка, две австралийки и две датчанки стали жертвами отравления. Все туристы приобретали алкоголь, который содержал метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.
19-летние гражданки Австралии выпили спиртное в хостеле. Его работники нашли пострадавших в номере, потом девушек доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии. Спасти обеих не удалось. Откуда у остальных четверых туристов появились напитки с метанолом, не уточнялось.
Издание подчеркнуло, что употребление метанола, бесцветного и безвкусного спирта, может привести к тошноте, рвоте, сердечной и дыхательной недостаточности. Вещество используется в составе чистящих средств, клея и красок. По информации организации «Врачи без границ», в Азии зафиксировали высочайший в мире уровень отравления данным веществом.
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19-летние гражданки Австралии выпили спиртное в хостеле. Его работники нашли пострадавших в номере, потом девушек доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии. Спасти обеих не удалось. Откуда у остальных четверых туристов появились напитки с метанолом, не уточнялось.
Издание подчеркнуло, что употребление метанола, бесцветного и безвкусного спирта, может привести к тошноте, рвоте, сердечной и дыхательной недостаточности. Вещество используется в составе чистящих средств, клея и красок. По информации организации «Врачи без границ», в Азии зафиксировали высочайший в мире уровень отравления данным веществом.
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Ольга Енгалычева